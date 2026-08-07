Akita Drilling zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Akita Drilling hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Akita Drilling im vergangenen Quartal 46,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akita Drilling 49,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at