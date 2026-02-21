SHEIN Aktie

SHEIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001

21.02.2026 11:06:19

Akkordarbeit für Shein: "Die Arbeitszeiten sind auch nach chinesischen Verhältnissen absolut illegal"

Zara hat Fast Fashion in den 1990er Jahren etabliert - heute dominiert das chinesische Modeunternehmen Shein den Markt. Die Arbeitsbedingungen sind nicht besser geworden: notdürftige Sicherheitsstandards, eine 75-Stunden-Woche und kaum Lohn dafür. Die Arbeiter zahlen den Preis der Ultra-Fast-Fashion-Mode made in China.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu SHEIN

