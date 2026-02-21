SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
21.02.2026 11:06:19
Akkordarbeit für Shein: "Die Arbeitszeiten sind auch nach chinesischen Verhältnissen absolut illegal"
Zara hat Fast Fashion in den 1990er Jahren etabliert - heute dominiert das chinesische Modeunternehmen Shein den Markt. Die Arbeitsbedingungen sind nicht besser geworden: notdürftige Sicherheitsstandards, eine 75-Stunden-Woche und kaum Lohn dafür. Die Arbeiter zahlen den Preis der Ultra-Fast-Fashion-Mode made in China.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!