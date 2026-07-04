235 Holdings AD Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JPAJ / ISIN: BG1100017174
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04.07.2026 16:00:00
Akku-Rasenmäher Stihl RMA 235.1 im Test: kompakt, wendig und gut
Leise statt laut: Der Stihl RMA 235.1 will kleine Gärten ohne Benzin und Krach pflegen. Unser Test zeigt, ob der Akku-Rasenmäher wirklich überzeugt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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