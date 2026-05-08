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08.05.2026 06:31:29
Akme Fintrade (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Akme Fintrade (India) hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,51 Prozent auf 426,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 292,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,990 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Akme Fintrade (India) im vergangenen Geschäftsjahr 1,49 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akme Fintrade (India) 1,01 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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