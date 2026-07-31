Akme Fintrade (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Akme Fintrade (India) hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 417,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 319,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at