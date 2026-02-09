Akme Fintrade (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Akme Fintrade (India) gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Akme Fintrade (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Akme Fintrade (India) mit einem Umsatz von insgesamt 397,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 41,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at