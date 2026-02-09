|
09.02.2026 06:31:29
Akme Fintrade (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Akme Fintrade (India) gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Akme Fintrade (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Akme Fintrade (India) mit einem Umsatz von insgesamt 397,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 41,41 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!