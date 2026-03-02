Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte Quartalsergebnisse

Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,11 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,32 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 348,4 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 35,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,4 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,81 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 14,07 TRY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 40,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Milliarden TRY im Vergleich zu 783,28 Millionen TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at