Akobo Minerals Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Akobo Minerals Registered hat am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,260 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at