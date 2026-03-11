Akobo Minerals Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akobo Minerals Registered lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Akobo Minerals Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Akobo Minerals Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,950 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,890 NOK je Aktie gewesen.

