Akobo Minerals Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Akobo Minerals Registered hat am 30.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Akobo Minerals Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 NOK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at