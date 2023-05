Implenia AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Akquisition von Wincasa durch Implenia erfolgreich abgeschlossen



05.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einzigartiges, integriertes Leistungsangebot für alle Kunden | Zusätzliche, wiederkehrende Erträge und höhermargiges Geschäft | Erhebliches Wachstums- und Synergiepotenzial für Implenia Gruppe | Wincasa als rechtlich und operationell selbständige Einheit der Division Buildings Glattpark (Opfikon), 5. Mai 2023 Mit der gestern abgeschlossenen Transaktion der Akquisition von Wincasa (Closing) geht der führende Schweizer Immobiliendienstleister ab sofort zu Implenia über. Die behördlichen Freigaben wurden erteilt. Den Kaufvertrag zur Übernahme von Wincasa unterzeichneten Implenia und die Swiss Prime Site-Gruppe am 29. März 2023. Wincasa betreut für seine Kunden mehr als 250'000 Objekte und hält CHF 81 Mrd. Assets under Management.



Einzigartiges, integriertes Leistungsangebot für die Kunden

Implenia erweitert mit der Akquisition die Wertschöpfungskette in der Nutzungsphase. Für bestehende wie auch für neue Kunden entsteht ein einzigartiges Angebot über den ganzen Lebenszyklus von Immobilien hinweg. Die Gruppe baut so ihre hervorragende Positionierung als integrierter Bau- und Immobiliendienstleister weiter aus. Implenia erwartet durch die Akquisition zusätzliche, wiederkehrende Erträge und höhermargiges Geschäft. Dies wird voraussichtlich zu einer Steigerung der Earnings per Share (EPS) vor Synergie-Potenzial bereits ab dem ersten vollen Geschäftsjahr führen.



Erhebliches Wachstums- und Synergiepotenzial

Durch den neuen Geschäftsbereich Wincasa entstehen erhebliches Wachstumspotenzial für die ganze Implenia Gruppe und gegenseitige Umsatzsynergien, zum Beispiel aus Beratungs-, Bau- und Modernisierungsprojekten sowie durch zusätzliche Bewirtschaftungsmandate innerhalb der Gruppe. Zudem ergänzt das von Wincasa entwickelte Angebot digitaler Lösungen im PropTech-Bereich den von Implenia eingeschlagenen Weg, die Schnittstelle zu den Nutzerinnen und Nutzern von Liegenschaften so effizient wie möglich zu gestalten. Nicht zuletzt ist Nachhaltigkeit für Implenia sowie auch Wincasa seit langem ein Schwerpunkt: Durch die Bündelung der Kompetenzen wird Implenia den Kunden umfassende Expertise für Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien anbieten.



Wincasa als rechtlich und operationell selbständige Einheit der Division Buildings

Wincasa mit seinen an 33 Standorten schweizweit tätigen rund 1'350 Mitarbeitenden (FTE) wird Teil der Implenia Gruppe. Die Wincasa AG wird als rechtlich sowie operationell selbständige Einheit innerhalb der Division Buildings geführt. Die starke und etablierte Marke bleibt bestehen. Der operative Betrieb wird nahtlos vom bestehenden Wincasa Management-Team weitergeführt. Kontakt für Medien:

Kontakt für Medien:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren-Agenda:

16. August 2023: Halbjahresergebnis 2023, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7600 Personen und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

