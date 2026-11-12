Aksa Enerji Uretim präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aksa Enerji Uretim äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,29 TRY gegenüber 0,780 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,30 Milliarden TRY – ein Plus von 49,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aksa Enerji Uretim 9,53 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at