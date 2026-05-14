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14.05.2026 06:31:29
Aksa Enerji Uretim veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aksa Enerji Uretim ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aksa Enerji Uretim die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aksa Enerji Uretim ein EPS von 0,330 TRY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 9,95 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aksa Enerji Uretim 9,63 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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