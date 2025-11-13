Aksa Enerji Uretim: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aksa Enerji Uretim ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aksa Enerji Uretim die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Aksa Enerji Uretim 1,29 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Aksa Enerji Uretim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,53 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,20 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at