Aksh Optifibre hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aksh Optifibre hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 311,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at