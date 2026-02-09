Aksh Optifibre: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aksh Optifibre hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 264,0 Millionen INR, gegenüber 289,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at