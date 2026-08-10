Akshar Spintex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Akshar Spintex hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 299,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at