AksharChem (India) legte Quartalsergebnis vor

AksharChem (India) hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AksharChem (India) ein Ergebnis je Aktie von 1,48 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 803,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 906,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at