AksharChem (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AksharChem (India) hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,58 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,700 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,60 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 893,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at