AksharChem (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AksharChem (India) hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,94 INR gegenüber 0,890 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,41 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 969,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at