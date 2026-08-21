CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Umsatz gestiegen
|
21.08.2026 10:58:00
Aktie dennoch im Minus: CTS Eventim mit zweistelligem Wachstum - Ausblick bleibt bestehen
Die CTS-Aktie verlor zunächst fast 10 Prozent, berappelte sich dann aber. Zuletzt notierte sie via XETRA nur noch 1,38 Prozent im Minus bei 57,35 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit rund 27 Prozent eingebüßt.
Dabei werteten Analysten die jüngsten Quartalszahlen als solide. Die Geschäftsdynamik sei intakt, schrieb Branchenexpertin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan. Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg sah den Quartalsumsatz acht Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung. Das Ticketgeschäft habe von den anstehenden Olympischen Spielen in Los Angeles profitiert.
"In einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld wächst CTS Eventim konstant profitabel", sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und bestätigte seine Geschäftsprognose für das laufende Jahr. Die starke Position des Unternehmens in Europa und seine wachsende globale Präsenz seien die Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.
Im zweiten Quartal erzielte CTS Eventim einen Umsatz von gut 899 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum ersten Quartal, als das Unternehmen ein Umsatzplus von 23 Prozent erreicht hatte, schwächte sich die Entwicklung jedoch ab.
Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund sechs 6 Prozent auf gut 106 Millionen Euro. Hier trug der Ticketverkauf den Löwenanteil bei. Der Überschuss sprang jedoch um 30 Prozent auf 56,7 Millionen Euro nach oben.
An seiner Jahresprognose hält Schulenberg fest. So sollen der Umsatz und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen weiterhin leicht wachsen.
/stw/nas/err/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CTS Eventim
|
10:50
|ROUNDUP: Ticketabsatz treibt CTS Eventim weiter an - Aktienkurs fällt (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08:46
|AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett (dpa-AFX)
|
20.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
20.08.26
|CTS Eventim setzt Wachstumskurs fort - Marge sinkt jedoch (dpa-AFX)
Analysen zu CTS Eventim
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|56,95
|1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.