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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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Quartalszahlen im Fokus 12.11.2026 16:34:00

Aktie dennoch in Rot: Semperit wächst nach drei Quartalen bei Umsatz und Gewinn

Aktie dennoch in Rot: Semperit wächst nach drei Quartalen bei Umsatz und Gewinn

Der börsennotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat seinen Umsatz und operativen Gewinn nach drei Quartalen spürbar gesteigert.

Die Erlöse legten um 8,8 Prozent auf 525,9 Mio. Euro zu, der operative Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) sprang um 81,2 Prozent nach oben, auf 94,3 Mio. Euro. Unterm Strich standen im Vergleich zum Vorjahr wieder schwarze Zahlen: Das Ergebnis nach Steuern lag bei 27,1 Mio. Euro, im Vorjahr gab es noch ein Minus von 8,4 Mio. Euro.

Bereits im ersten Quartal und im Halbjahr 2026 hatte das Unternehmen wieder den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Das operative Ergebnis (EBIT) legte von 11,8 Mio. Euro auf 47,8 Mio. Euro zu. "Unsere operative Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt die Fortschritte, die wir bei Auslastung, Kosten und Effizienz erzielt haben", sagte Semperit-CEO Manfred Stanek laut der Aussendung am Donnerstag. Beide Divisionen - Semperit Industrial Applications (SIA) und Semperit Engineered Applications (SEA) - haben laut dem Unternehmen zur Erhöhung der EBITDA-Marge beigetragen. Die Marge zog von 10,8 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 17,9 Prozent an.

"Für das Gesamtjahr sind wir zuversichtlich, auch wenn das Marktumfeld anspruchsvoll bleibt und die Entwicklung in den kommenden Wochen noch eine wichtige Rolle spielen wird," so Stanek weiter. Bereits im Oktober hat Semperit den EBITDA-Ausblick von rund 100 Mio. auf 115 Mio. Euro angehoben. Die Prognose liege am oberen Ende der Erwartungen und setze einen entsprechenden Geschäftsverlauf im Schlussquartal voraus. Für den Umsatz rechnet Semperit mit einem Plus im Gesamtjahr von rund 5 Prozent.

Die Semperit-Aktie verliert in Wien zeitweise 2,72 Prozent auf 17,85 Euro.

bel/tsk

APA

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Semperit

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