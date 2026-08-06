STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Grünes Licht
|
06.08.2026 17:45:00
Aktie dennoch leichter: EU genehmigt Übernahme von MAK durch STRABAG und Aberdeen
Die Transaktion betrifft in erster Linie den Betrieb eines Abschnitts zweier Autobahnen in Ungarn, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.
Die EU-Kommission kam zu dem Schluss, dass das Vorhaben keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft. Die Übernahme wurde daher im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens geprüft.
Die STRABAG-Aktie notierte am Donnerstag in Wien letztlich 0,58 Prozent tiefer bei 86,40 Euro.
ths/fel
APA
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Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com,STRABAG
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