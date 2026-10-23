ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Zahlen präsentiert 23.10.2026 11:39:00

Aktie dennoch unter Druck: ATOSS Software übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Aktie dennoch unter Druck: ATOSS Software übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Der Softwareanbieter aus München überzeugt mit seiner Profitabilität und passt seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr an.

Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter ATOSS Software hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht. Jetzt hebt das Management seinen Margenausblick für das Gesamtjahr an. So will ATOSS beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 einen Anteil von rund 37 Prozent des Umsatzes erreichen, wie der SDAX-Konzern am Freitag in München mitteilte. Bisher hatten mindestens 34 Prozent im Plan von Unternehmenschef und Gründer Andreas Obereder gestanden. Beim Umsatz schwächeln hingegen die Lizenzerlöse, während die Cloudgeschäfte gut laufen. Beim Gesamterlös erwartet ATOSS daher nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 210 bis 215 Millionen Euro. Die Aktie gab am Morgen nach.

ATOSS-Aktie gibt trotz höherer Margenprognose nach

Das Papier verlor auf XETRA zeitweise 6,88 Prozent auf 89,30 Euro, nachdem es zunächst positiv gestartet war. Damit weitete sich der Kursverlust seit Jahresbeginn auf ein Fünftel aus. Nach einer mehrwöchigen Erholungsrally entschieden sich die Anleger nach den Quartalszahlen für Gewinnmitnahmen. Seit Ende September, als die Aktie knapp unter 80 Euro auf einem Tief seit Juli gestanden hatte, war der Kurs bis zum Tageshoch von 96,80 Euro um rund 22 Prozent gestiegen.

Analyst Henrik Paganetty vom US-Analysehaus Jefferies sprach von einem guten Quartal und lobte die Profitabilität. Deren starke Entwicklung spiegele sowohl einen rigorosen Umgang mit den Kosten als auch Produktivitätsgewinne durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) wider. Zugleich verwies er auf die starken wiederkehrenden Umsätze, denen allerdings ein schwächer als erwartetes Lizenzgeschäft gegenüberstehe.

Auch Sinan Doganli von Oddo BHF bewertete die Entwicklung der Profitabilität positiv. Er verwies auf Effizienzsteigerungen und eine disziplinierte Kostenkontrolle. Vorsichtiger stimme der Gegenwind bei den Lizenzerlösen, die schneller als erwartet zurückgegangen seien. Positiv hob Doganli hervor, dass ATOSS bei seinen Margenprognosen für eine konservative Planung bekannt sei.

ATOSS steigert Umsatz und operativen Gewinn

Im dritten Quartal legte der Umsatz von 47,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 52,6 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs unerwartet kräftig von 17,2 auf 21,1 Millionen Euro. Das war bei einer um vier Prozentpunkte auf 40 Prozent gekletterten Marge mehr als von Analysten zuvor erwartet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,4 Millionen Euro nach 12,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

KI-Sorgen belasten den Softwaresektor weiter

Die jüngste Erholung im Softwaresektor hat das längerfristig schwache Bild bei ATOSS bislang nicht grundlegend verändert. Seit dem Rekordhoch von 147,60 Euro im Sommer 2025 hatte sich der Aktienkurs zeitweise mehr als halbiert. Hintergrund waren unter anderem Sorgen vor zunehmender Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz, die klassische Geschäftsmodelle der Branche unter Druck setzen könnte.

Zuletzt hatte sich die Stimmung im Sektor allerdings wieder etwas aufgehellt. Die Befürchtungen, dass KI etablierte Geschäftsmodelle untergraben könnte, nahmen ab. Davon profitierten neben ATOSS auch andere Softwarewerte wie SAP.

dpa-AFX

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Bildquelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

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