easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 11:46:17

Aktie der Airline steigt stark: US-Investor prüft Übernahme von Easyjet

Der US-Finanzinvestor Castlelake zeigt Interesse am britischen Billigfluganbieter Easyjet. Das löst am Aktienmarkt einen deutlichen Aufschwung aus. Den Betrieb der Airline innerhalb der EU könnte die Übernahme allerdings erschweren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten