easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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01.06.2026 11:46:17
Aktie der Airline steigt stark: US-Investor prüft Übernahme von Easyjet
Der US-Finanzinvestor Castlelake zeigt Interesse am britischen Billigfluganbieter Easyjet. Das löst am Aktienmarkt einen deutlichen Aufschwung aus. Den Betrieb der Airline innerhalb der EU könnte die Übernahme allerdings erschweren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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