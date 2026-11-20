Die Bewertung hat sich in weniger als einem Jahr verdoppelt, doch beim Börsengang tritt der Chef von ElevenLabs bewusst auf die Bremse.

Firmenchef Staniszewski nennt 2028 ein gutes Startjahr für die Vorbereitung

Beim Anteilsverkauf der Belegschaft lag die Bewertung bei 22 Milliarden US-Dollar

Mehrere börsennotierte Konzerne sind über Finanzierungsrunden bereits beteiligt

ElevenLabs versieht den Weg an die Börse erstmals mit einer Jahreszahl: Vorstandschef Mati Staniszewski bezeichnet 2028 als gutes Ziel, um mit den Vorbereitungen für einen Börsengang zu beginnen. Für Anleger, die auf eine Aktie des Londoner KI-Stimmenspezialisten warten, bedeutet das vor allem Geduld, denn ein Startschuss für die Vorbereitung ist noch kein Termin für die Erstnotiz.

Ein Börsengang als Etappe, nicht als Endpunkt

Auf der Konferenz Bloomberg Tech in London sagte Staniszewski, man würde gern an die Börse gehen und ein börsennotiertes Unternehmen aufbauen. Ein IPO sei aber kein Selbstzweck, sondern ein Schritt auf einem längeren Weg. Bemerkenswert ist, was er offenließ: Weder ein Zeitfenster für die Erstnotiz noch ein Handelsplatz oder ein Emissionsvolumen kamen zur Sprache. Die Aussage beschreibt eine Absicht zur Börsenreife, keinen Fahrplan.

ElevenLabs verdoppelt die Bewertung ohne frisches Geld

Rückenwind liefert die Bewertung. In der von Sequoia Capital angeführten Series D sammelte ElevenLabs 500 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar ein. Ein anschließender Anteilsverkauf von Beschäftigten über 300 Millionen US-Dollar setzte den Wert auf 22 Milliarden US-Dollar, unter den Käufern war erstmals auch Goldman Sachs. Hier lohnt der genaue Blick: Bei einem solchen Tender verkaufen Mitarbeiter bestehende Anteile, der Erlös fließt nicht ins Unternehmen. Die Verdopplung ist damit ein Preissignal privater Käufer, kein Test am offenen Markt.

Auch operativ legt ElevenLabs zu. Nach Unternehmensangaben übersprang der wiederkehrende Jahresumsatz die Marke von 500 Millionen US-Dollar. Zu den Kunden zählen Konzerne wie NVIDIA, Santander und die Deutsche Telekom, die die Technik unter anderem für Vertriebs- und Supportagenten nutzen. Der Abstand zwischen Umsatz und Bewertung bleibt dennoch groß.

Wo NVIDIA, Telekom und Co. schon an Bord sind

Börsianer finden bislang nur indirekte Zugänge zu ElevenLabs. Im Rahmen der Series D stiegen NVIDIA über seinen Wagniskapitalarm NVentures, die Deutsche Telekom über T.Capital, Salesforce mit seinem Beteiligungsarm sowie der Vermögensverwalter BlackRock ein. Die Telekom setzt die Technik zugleich selbst ein, etwa im Kundenservice und für Echtzeitübersetzungen bei Telefonaten. Für die Kursentwicklung dieser Konzerne bleibt die Beteiligung allerdings ein Nebenaspekt.

Günstige Sprachmodelle erhöhen den Druck

Der Markt für KI-Stimmen ist hart umkämpft. Große Modellanbieter wie OpenAI bieten eigene Sprachmodelle an, dazu drängen spezialisierte Startups in das Geschäft mit Sprachagenten. ElevenLabs antwortet mit Breite: Firmen können Modelle auf ihren eigenen Kundengesprächen trainieren lassen, ein neues Werkzeug soll in laufenden Telefonaten erkennen, ob ein Mensch oder eine KI spricht. Staniszewski erwartet, dass Menschen im geschäftlichen Umfeld binnen drei bis fünf Jahren standardmäßig davon ausgehen, mit einer KI zu sprechen.

Über den Zeitplan dürfte am Ende weniger die Technik entscheiden als das Börsenumfeld, solange Investoren die Renditen der hohen KI-Ausgaben kritisch hinterfragen.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

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