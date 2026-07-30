Arm Holdings Aktie

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WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058

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Zahlen präsentiert 30.07.2026 10:21:00

Aktie fällt: Arm schlägt beim Gewinn die Erwartungen der Analysten - Umsatzerwartungen nicht erfüllt

Aktie fällt: Arm schlägt beim Gewinn die Erwartungen der Analysten - Umsatzerwartungen nicht erfüllt

Für Arm-Aktionäre wurde es am Mittwochabend spannend. Das Techunternehmen hat seine Bücher offengelegt und Details zur Geschäftsentwicklung präsentiert.

Für den Chip-Designer Arm Holdings ist das erste Geschäftsquartal 2027 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Nach einem EPS von 0,12 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres verdiente das Unternehmen im aktuellen Berichtsquartal mit 0,45 US-Dollar je Aktie deutlich mehr. Die Analystenerwartungen wurden dabei übertroffen: Experten hatten ein EPS von 0,40 US-Dollar erwartet.

Auch die Erlöse zogen deutlich an: Nach 1,05 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist setzte Arm tatsächlich 1,20 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten hier im Vorfeld einen Wert von 1,26 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Arm-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 6,35 Prozent tiefer bei 210,62 US-Dollar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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