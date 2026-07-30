Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
|Zahlen präsentiert
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30.07.2026 10:21:00
Aktie fällt: Arm schlägt beim Gewinn die Erwartungen der Analysten - Umsatzerwartungen nicht erfüllt
Für den Chip-Designer Arm Holdings ist das erste Geschäftsquartal 2027 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Nach einem EPS von 0,12 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres verdiente das Unternehmen im aktuellen Berichtsquartal mit 0,45 US-Dollar je Aktie deutlich mehr. Die Analystenerwartungen wurden dabei übertroffen: Experten hatten ein EPS von 0,40 US-Dollar erwartet.
Auch die Erlöse zogen deutlich an: Nach 1,05 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist setzte Arm tatsächlich 1,20 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten hier im Vorfeld einen Wert von 1,26 Milliarden US-Dollar erwartet.
Die Arm-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 6,35 Prozent tiefer bei 210,62 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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