Aktie fester: Delivery Hero hebt Jahresziele an - Aktionäre können bis 5. November ihre Aktien Uber andienen

Delivery Hero hat überraschend im ersten Halbjahr den operativen Gewinn EBITDA gesteigert und den Ausblick für Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) und bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr angehoben.

Im zweiten Quartal ergaben sich Umsatz- und GMV-Steigerungen, die die Erwartungen übertrafen. Auch konnte der Berliner Lieferkonzern, der sich vom Fahrdienstleister Uber übernehmen lassen will, den Verlust unter dem Strich verringern.

Der MDAX-Konzern rechnet nun beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA mit 960 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro anstatt in der oberen Hälfte der Zielspanne von 910 bis 960 Millionen Euro zu landen. Ende April hatte das Unternehmen diese etwas optimistischere Guidance ausgegeben, nur wenige Wochen bevor Mitte Juli bekannt wurde, dass der US-Fahrdienstleister Uber, der in den vergangenen Monaten zum größten Aktionär geworden ist, das Unternehmen ganz schlucken möchte, für 41,50 Euro je Aktie.

Außerdem soll im Gesamtjahr der Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, nun um 9 bis 11 Prozent wachsen anstatt um 8 bis 10 Prozent (2025: 9,0 Prozent) - währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis.

Der Gesamtumsatz soll nun um 17 bis 19 Prozent zulegen anstatt um 14 bis 16 Prozent (2025: 23 Prozent), ebenfalls währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis.

Der Free Cashflow soll nun bei mehr als 250 Millionen Euro anstatt mehr als 200 Millionen Euro landen (2025: 250 Millionen).

Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern das bereinigte EBITDA auf 426,7 Millionen von 411 Millionen im Vorjahr. Ein Rückgang auf 396 Millionen war in der Konsensschätzung erwartet worden. Die entsprechende Marge blieb stabil bei 1,7 Prozent; eine leichte Verschlechterung auf 1,6 Prozent war erwartet worden.

Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt.

Delivery-Hero-Aktionäre können bis 5. November ihre Aktien Uber andienen

Delivery-Hero-Aktionäre können ab sofort bis zum 5. November ihre Aktien dem US-Fahrdienstleister Uber andienen, wie der US-Konzern im Zuge der Veröffentlichung der Angebotsdokumente mitteilte.

Die Annahmeperiode habe am 27. August begonnen und ende am 5. November 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) beziehungsweise um 18:00 Uhr (Ortszeit New York).

Wie bereits bekannt, bietet Uber 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie in bar. Dies entspreche einem Aufschlag von 108 Prozent gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie am 8. Mai 2026 sowie von 127 Prozent gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs in den letzten drei Monaten bis einschließlich 8. Mai 2026.

Uber rechne damit, dass Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero zeitnah ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen und das Angebot unterstützen.

Delivery-Hero-CFO: Testen über Kontrollgruppen Wirkung von KI-Assistenten

Delivery Hero testet nach Aussage von CFO Marie-Anne Popp über "Kontrollgruppen" die Wirksamkeit seiner agentischen KI-Assistenten. Der Berliner Lieferkonzern hatte mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal mitgeteilt, dass bei der Tochter Glovo Restaurants, die den KI-Assistenten nutzen, die Bestellungen um 15 Prozent gestiegen seien. Das Ergebnis sei mit Hilfe von Kontrollgruppen ermittelt worden, also durch den Vergleich von Restaurants, die mit KI bedient werden und solchen ohne, sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires.

Der im August vorgestellte agentische KI-Assistent soll Geschäfte und Restaurants bei der Wachstumsbeschleunigung unterstützen, indem er Maßnahmen wie Rabattaktionen, Anzeigenkampagnen, Verbesserungen von Menüinhalten und Antworten auf Kundenbewertungen entwickelt und implementiert. Die Restaurants und Geschäfte müssen zunächst der Anwendung zustimmen. Das Tool unterstütze bereits über 40.000 der rund 1,5 Millionen Partner der Gruppe, ein breiterer Rollout stehe bevor, teilte der Konzern mit.

Der agentische KI-Assistent hat je nach Region und Markt unterschiedliche Namen in den bisher mehr als 20 Ländern, in denen das Rollout stattgefunden hat. In Ländern wie Ägypten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten agiere er derzeit als "Sara" mit den Partnern auf der Plattform, in Argentinien als "Flor", in der Türkei als "Bilge", wie aus dem Unternehmen verlautete. Die Liste könne und werde sich voraussichtlich mit dem breiteren Rollout noch ändern.

Bereits zuvor hat der Konzern Herogen eingeführt, den autonomen Softwareentwicklungs-Agenten, der jährlich so viel Code schreibe wie 130 erfahrene Entwickler zusammen, mit steigender Tendenz.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent im Plus bei 37,02 Euro.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker