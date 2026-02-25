Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Weiteres Wachstum erwartet 25.02.2026 12:37:00

Aktie fester: Iberdrola steigert Profitabilität - Netzgeschäft treibt Gewinnwachstum an

Aktie fester: Iberdrola steigert Profitabilität - Netzgeschäft treibt Gewinnwachstum an

Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat 2025 dank eines guten Stromnetzgeschäfts deutlich mehr verdient.

Für die kommenden Jahre peilt das Management ein weiteres Gewinnwachstum an. So soll der bereinigte Nettogewinn im laufenden Jahr auf über 6,6 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte.

Iberdrola SA sieht sich zudem auf Kurs, bis 2028 mehr als 7,6 Milliarden Euro zu erzielen. 2025 hatte der Konzern den bereinigten Überschuss um zehn Prozent auf 6,23 Milliarden Euro gesteigert.

Die seit Monaten bärenstarke Aktien reagierte positiv auf die Neuigkeiten: Das Papier notiert in Madrid am Vormittag zeitweise mit 20,05 Euro 1,01 Prozent im Plus und bleibt damit nahe am Rekordhoch von Mitte Februar.

Die Ergebnisse deckten sich mit der Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, notierte Analyst Fernando Garcia von der kanadischen Bank RBC in einer ersten Einschätzung. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen.

Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr knapp 45,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um drei Prozent auf rund 15,7 Milliarden Euro. An die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,68 Euro je Anteilsschein gezahlt werden, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Iberdrola investierte in den vergangenen Jahren verstärkt in das Netzgeschäft, insbesondere auch in Projekt in Großbritannien und den USA. So sollen rund zwei Drittel der Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Euro bis 2028 in das Netzgeschäft in Schlüsselmärkten fließen.

/err/nas/mis

BILBAO (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Iberdrola-Aktie legt nach Milliardengebot für Neoenergia zu

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

Nachrichten zu Iberdrola SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

mehr Analysen
12:57 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:50 Iberdrola Equal Weight Barclays Capital
09:58 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 20,44 2,43% Iberdrola SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen