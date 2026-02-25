Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Weiteres Wachstum erwartet
|
25.02.2026 12:37:00
Aktie fester: Iberdrola steigert Profitabilität - Netzgeschäft treibt Gewinnwachstum an
Iberdrola SA sieht sich zudem auf Kurs, bis 2028 mehr als 7,6 Milliarden Euro zu erzielen. 2025 hatte der Konzern den bereinigten Überschuss um zehn Prozent auf 6,23 Milliarden Euro gesteigert.
Die seit Monaten bärenstarke Aktien reagierte positiv auf die Neuigkeiten: Das Papier notiert in Madrid am Vormittag zeitweise mit 20,05 Euro 1,01 Prozent im Plus und bleibt damit nahe am Rekordhoch von Mitte Februar.
Die Ergebnisse deckten sich mit der Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, notierte Analyst Fernando Garcia von der kanadischen Bank RBC in einer ersten Einschätzung. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen.
Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr knapp 45,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um drei Prozent auf rund 15,7 Milliarden Euro. An die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,68 Euro je Anteilsschein gezahlt werden, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
Iberdrola investierte in den vergangenen Jahren verstärkt in das Netzgeschäft, insbesondere auch in Projekt in Großbritannien und den USA. So sollen rund zwei Drittel der Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Euro bis 2028 in das Netzgeschäft in Schlüsselmärkten fließen.
/err/nas/mis
BILBAO (dpa-AFX)
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,44
|2,43%
