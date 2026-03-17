Aktie freundlich: Commerzbank-Chefin wurde von UniCredit-Angebot überrascht - Übernahme könnte laut Fitch Unicredit-Profil stärken

"Wir haben gestern davon durch die Adhoc-Meldung erfahren wie alle anderen auch", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp bei der European Financials Conference von Morgan Stanley

"Die Botschaft der UniCredit, uns an den Tisch bekommen zu wollen und mit uns zu reden, verstehe ich nicht", fügte Orlopp hinzu. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir ein Angebot im Interesse unserer Stakeholder prüfen würden, wenn wir eines erhalten."

Die Offerte vom Montag lasse Informationen über Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion vermissen, hatte die Commerzbank am Montag bemängelt. Das wäre aber eine notwendige Grundlage für Gespräche.

So lange kein Angebot vorliege, werde man sich auf die Standalone-Strategie der Commerzbank konzentrieren, die vielversprechend und erfolgreich sei, sagte Orlopp.

Der Start ins Jahr 2026 sei gut gewesen. "Wir haben einen guten Ausblick für 2026 und gute Ziele für 2028 gegeben und wir werden im Laufe des Jahres aktualisierte und erhöhte Ziele nicht nur für 2028, sondern für 2030 geben", so Orlopp.

Fitch: Vollständige Commerzbank-Übernahme könnte UniCredit-Profil stärken

Eine vollständige Übernahme der Commerzbank AG durch die italienische UniCredit könnte nach Einschätzung von Fitch Ratings das Kreditprofil des fusionierten Konzerns langfristig verbessern und die paneuropäische Strategie der UniCredit unterstützen. Die Ratingagentur gibt jedoch zu bedenken, dass die Transaktion aufgrund ihres ungebetenen Charakters sowie des derzeit unsicheren geopolitischen und marktbezogenen Umfelds erhebliche Ausführungsrisiken berge. Das freiwillige Umtauschangebot für alle Commerzbank-Aktien habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Ratings der UniCredit (A-/stabil), da das Erreichen einer effektiven Kontrolle unter den Angebotsbedingungen und angesichts der Hürden in Deutschland weiterhin unwahrscheinlich sei.

UniCredit hält bereits direkt rund 26 Prozent an der Commerzbank sowie fast 4 Prozent über Total Return Swaps. Ziel des Angebots soll es sein, die Beteiligung über die Schwelle von 30 Prozent zu hieven, die nach deutschem Recht die Abgabe eines Übernahmeangebots erforderlich macht. Zudem will die Bank die Stakeholder der Commerzbank stärker in Bezug auf eine potenzielle Übernahme einbinden. Das Angebot wird voraussichtlich von Anfang Mai bis Anfang Juni laufen und zuvor muss eine außerordentliche Hauptversammlung der UniCredit die entsprechende Kapitalerhöhung für den Aktientausch genehmigen. UniCredit rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Das Überschreiten der 30-Prozent-Marke könnte laut Fitch UniCredit letztlich die Flexibilität geben, Commerzbank-Aktien über den freien Markt zuzukaufen. Angesichts der Angebotsbedingungen dürfte die Beteiligung der UniCredit nach dem Umtauschzeitraum nur geringfügig über 30 Prozent liegen. Dies würde das Erreichen einer effektiven Kontrolle wahrscheinlich verhindern. Folglich würde die Bank ihre Beteiligung weiterhin nach der Equity-Methode konsolidieren. Aufgrund der Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung des Angebots dürften die Auswirkungen auf das Kapital für Fitch vernachlässigbar sein. Auch schrittweise Erhöhungen des Anteils hätten ohne effektive Kontrolle nur moderate Auswirkungen auf die Erträge.

Nach Ansicht von Fitch steht eine vollständige Übernahme weiterhin vor bedeutenden Hindernissen. Eine Akquisition könnte jedoch langfristig positive Auswirkungen auf das Rating haben, sofern die Ausführungsrisiken und der Restrukturierungsprozess trotz des volatilen kurzfristigen Umfelds gut bewältigt würden und die Kapitalkennzahlen der kombinierten Einheit solide blieben. Eine vollständige Übernahme könnte die Einschätzung von Fitch bezüglich des operativen Umfelds, des Geschäftsprofils und der Asset-Qualität der UniCredit stützen und die Abhängigkeit von Italien erheblich verringern. Sollte die Erlangung der effektiven Kontrolle wahrscheinlicher werden, werde Fitch die Auswirkungen auf das Rating unter Berücksichtigung der endgültigen Bedingungen einer solchen Transaktion und der Folgen für das Kreditprofil der UniCredit bewerten.

Die Commerzbank-Aktie gewann am Dienstag im XETRA-Handel letztlich 0,81 Prozent auf 32,40 Euro.

DOW JONES