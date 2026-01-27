PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

27.01.2026 10:01:16

Aktie geht durch die Decke: Chinesischer Konzern wird größter Puma-Aktionär

Puma kämpft mit einer schwächelnden Nachfrage. Französische Investoren ziehen sich deshalb zurück. Ein Unternehmen aus China sieht dagegen Potenzial. Es ist nicht seine erste Übernahme einer westlichen Marke.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
