Die Agentur hat das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) mit "AA" und das langfristige Emittentenausfall-Rating mit "AA-" bestätigt. Der Ausblick für beide Einstufungen ist stabil. Fitch lobt unter anderem die sehr starke Kapitalisierung und Profitabilität des Versicherungskonzerns.

Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent höher bei 456,70 Euro.

DJG/mgo/ros

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