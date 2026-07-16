Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|Personalie
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16.07.2026 16:12:00
Aktie gibt leicht nach: BMW kündigt Führungswechsel im Personalressort an
Bei BMW gibt es im September einen Wechsel im Vorstandsressort Personal. Dorothea von Boxberg übernimmt als Arbeitsdirektorin den Posten von Ilka Horstmeier. Die Managerin übergebe im Rahmen einer frühzeitigen Nachfolgeregelung ihr Amt als Mitglied des Vorstands, zuständig für Personal und Immobilien.
Von Boxberg ist aktuell Chief Executive Officer bei Brussels Airlines. Zuvor war sie in mehreren Leitungsfunktionen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo AG aktiv - darunter als Vorstandsvorsitzende und Chief Financial Officer von Lufthansa Cargo.
Die BMW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,20 Prozent auf 58,80 Euro.
DOW JONES
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