Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Nordamerikanischer Markt
|
09.03.2026 15:27:00
Aktie gibt nach: Henkel stärkt US-Geschäft - Übernahme der Haarpflegemarke Not Your Mother’s
Einen Vertrag zum Erwerb der Marke schloss der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller jetzt mit dem Eigner, der US-Private-Equity-Gesellschaft Main Post Partners. Finanzielle Details zu dem Kauf würden "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht genannt, heißt es in der Mitteilung von Henkel.
"Diese Übernahme bietet das Potenzial für verbraucherorientierte Innovationen und für eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik unseres Konsumentengeschäfts", sagte Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte Not Your Mother's den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro sowie zweistelliges Wachstum und eine "starke" Bruttomarge.
Die Henkel-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,76 Prozent auf 72,58 Euro.
DOW JONES
