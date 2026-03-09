Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nordamerikanischer Markt 09.03.2026 15:27:00

Aktie gibt nach: Henkel stärkt US-Geschäft - Übernahme der Haarpflegemarke Not Your Mother’s

Aktie gibt nach: Henkel stärkt US-Geschäft - Übernahme der Haarpflegemarke Not Your Mother’s

Mit der Übernahme der US-Haarpflegemarke Not Your Mother's will Henkel seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt verstärken.

Einen Vertrag zum Erwerb der Marke schloss der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller jetzt mit dem Eigner, der US-Private-Equity-Gesellschaft Main Post Partners. Finanzielle Details zu dem Kauf würden "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht genannt, heißt es in der Mitteilung von Henkel.

"Diese Übernahme bietet das Potenzial für verbraucherorientierte Innovationen und für eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik unseres Konsumentengeschäfts", sagte Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte Not Your Mother's den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro sowie zweistelliges Wachstum und eine "starke" Bruttomarge.

Die Henkel-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,76 Prozent auf 72,58 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hätte sich eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gerechnet?
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Equal Weight
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren verdient

Bildquelle: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
09.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA St. 68,65 -1,58% Henkel KGaA St.
Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs) 16,90 -2,87% Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
Henkel KGaA Vz. 73,48 -1,58% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen