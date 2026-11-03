Aktie höher: Evonik wird optimistischer - Ergebnisausblick leicht angehoben

Der Spezialchemiekonzern aus Essen, den der ungleich größere Wettbewerber BASF aus Ludwigshafen gerne schlucken würde, wies für die Monate Juli bis September ein bereinigtes EBITDA von 629 Millionen Euro aus, 40 Prozent mehr als die vor einem Jahr erzielten 509 Millionen Euro. Analysten rechneten im Mittel mit 633 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr hält es Evonik für "wahrscheinlich", mit dem bereinigten EBITDA in der oberen Hälfte der Zielspanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro zu landen. "Wir sind nochmals optimistischer beim Ausblick", sagte Claus Rettig, der den Konzern als stellvertretender Vorstandschef interimistisch führt. Evonik hatte im Juni die Prognose erhöht.

2 Prozent höhere Verkaufsmengen und 10 Prozent höhere Preise sorgten dafür, dass der Evonik-Umsatz um 13 Prozent auf knapp 3,83 Milliarden Euro stieg, was die Markterwartungen von 3,81 Milliarden Euro übertraf.

Netto buchte Evonik 53 Millionen Euro Verlust. Überwiegend ist dies auf eine Rückstellung von 313 Millionen Euro im dritten Quartal zurückzuführen, die Evonik für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen ihres Effizienzprogramms vornahm.

Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF

Vor dem Hintergrund des ungebetenen BASF-Übernahmeangebots hat der Spezialchemiekonzern Evonik seinen Kurs der Eigenständigkeit herausgestellt. "Evonik ist groß genug, Evonik ist stark, und wir machen Evonik gerade noch stärker", sagte Finanzchef Michael Rauch in einem Video, das sich anlässlich der Drittquartalszahlen an die Beschäftigten des Essener Unternehmens richtet.

Evonik habe auch allein eine gute Perspektive für die Zukunft. "Unser Portfolio wird nach den Maßnahmen, die wir derzeit umsetzen, nochmal viel attraktiver sein", so Rauch. Dass der Konzern damit für andere Unternehmen interessant sei, nannte der Manager gut nachvollziehbar. Wenn ein Unternehmen erfolgreich sei, dann gerate es auf den Radarschirm anderer Unternehmen.

Das Sondierungsangebot von BASF sei "jedoch sehr überraschend für uns und zu einem wirklich merkwürdigen Zeitpunkt", gekommen, sagte Rauch. "Nämlich genau nachdem wir melden mussten, dass unser langjähriger Vorstandschef Christian Kullmann krankheitsbedingt vorübergehend ausfallen wird."

Mit Blick auf Kullmann, der aktuell von Claus Rettig vertreten wird, sagte Rauch: "Wir kämpfen hier weiter für Dich und die Stärke von Evonik, lieber Christian."

Evonik hatte kürzlich ein Übernahmeangebot von BASF über 24 Euro je Evonik-Aktie abgelehnt. Das Essener MDAX-Unternehmen soll seinerseits Interesse am US-Wettbewerber Ashland haben.

Die Evonik-Aktie gewinnt nach anfänglichen Verlusten im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent auf 21,04 Euro.

DJG/rio/mgo

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