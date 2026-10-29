Basler Aktie

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WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008

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Guter Lauf 29.10.2026 16:37:00

Aktie im Aufwind: Basler hebt dank starkem Quartal erneut den Ausblick an

Aktie im Aufwind: Basler hebt dank starkem Quartal erneut den Ausblick an

Der gute Lauf beim Bildverarbeitungsspezialisten Basler hält an.

Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Den Erlös taxiert der Vorstand für dieses Jahr jetzt auf 295 bis 300 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ahrensburg mitteilte. Zuletzt hatte die SDAX-Firma lediglich 270 bis 290 Millionen angepeilt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen es 17,5 bis 19,5 Prozent werden und damit deutlich mehr als mit 12,5 bis 14,5 Prozent bisher in Aussicht gestellt. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.

Zusätzlichen Optimismus verlieh das Abschneiden im bisherigen Jahresverlauf. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um 35 Prozent auf 227,4 Millionen Euro, die operative Marge (Ebit) kletterte von 8,7 Prozent ein Jahr zuvor auf 22,5 Prozent. Der Auftragseingang schwoll gar um 62 Prozent auf 278,6 Millionen Euro an.

Basler schnellt an SDAX-Spitze - Jahresausblick erneut angehoben

Die Aktien von Basler haben am Donnerstag mit einem Kurssprung auf die erneute Anhebung des Jahresausblicks reagiert. Die Papiere des Bildverarbeitungsspezialisten zogen zuletzt via XETRA um zwölf Prozent auf 24,20 Euro an und erreichten damit das Niveau von Anfang Oktober. Zugleich hatten sie im kaum veränderten Nebenwerteindex SDAX die Nase vorn.

Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Ein Händler zog ein klar positives Fazit und sprach von einer deutlichen Prognoseerhöhung, die klar über den Markterwartungen liege. Die neuen Untergrenzen der Umsatz- und Margenprognosen übertreffen nun die früheren Obergrenzen der ursprünglichen Zielbänder.

AHRENSBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)

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