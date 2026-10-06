Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|EU-Zulassung im Fokus
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06.10.2026 10:25:00
Aktie im Aufwind: Deutscher Verkehrsminister befürwortet Zulassung von Tesla-Assistenzsystem
Bilger will Tesla-System in Europa voranbringen
Bei der Zulassung des Assistenzsystems von Tesla seien viele technische Dinge zu klären, aber auch Fragen der Haftung, sagte Bilger. Für ihn stehe im Mittelpunkt, Innovation zu ermöglichen. Der Minister verwies aber auch auf Chancen für die Verkehrssicherheit. Er werde sich dafür einsetzen, dass dieses System zeitnah europaweit eingesetzt werden könne. Bilger sagte, Deutschland habe beim autonomen Fahren eine Vorreiterrolle.
Tesla hofft auf EU-weite Zulassung
Im April hatte Tesla deutlich gemacht, damit zu rechnen, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird. Das System soll Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen. Fahrer in den USA können die Software mit dem vollen Namen "Full Self-Driving (Überwacht)" bereits seit einigen Jahren nutzen. Medienberichten zufolge ist das System bereits in mehreren europäischen Ländern zugelassen.
Am Dienstag notiert die Tesla-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,6 Prozent höher bei 381,00 US-Dollar.
/hoe/DP/mis
BERLIN (dpa-AFX)
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