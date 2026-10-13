Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Glänzende Ergebnisse
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13.10.2026 17:06:00
Aktie im Aufwind: Goldman Sachs profitiert vom florierenden Aktienhandel
Im dritten Quartal verdiente das US-Geldhaus rund 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Am Finanzmarkt kommt dies gut an: Im NYSE-Handel gewinnt die Goldman Sachs-Aktie zwischenzeitlich 0,83 Prozent auf 901,39 US-Dollar.
Obwohl die Erträge aus dem Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen minimal zurückgingen, sprangen die gesamten Erträge von Goldman Sachs um fast ein Viertel auf nahezu 18,7 Milliarden Dollar nach oben. Auch hier hatten Experten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.
Das Wachstum lag vor allem am Aktienhandel: Hier wuchsen die Erträge um mehr als 70 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. Auch die Gebühren der Investmentbank und die Erträge im Fondsgeschäft und der Vermögensverwaltung legten zu.
/stw/mis
NEW YORK (dpa-AFX)
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