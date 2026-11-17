Der Umsatz kletterte in den ersten neun Monaten 2026 im Jahresvergleich um gut 23 Prozent auf 649 Millionen Euro, wie der SDAX -Konzern am Dienstag im österreichischen Oed mitteilte. Zugleich legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen abseits von Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um gut 39 Prozent auf 51 Millionen Euro zu. Den Gewinn unter dem Strich konnte ASTA mit 32,9 Millionen Euro verdoppeln. 2026 steuert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf ein Rekordjahr zu. Die im August angehobene Jahresprognose 2026 bestätigte das Management um Vorstandschef Karl Schäcke.

Der Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromerzeugung profitiert derzeit erheblich vom weltweiten Netzausbau und Investitionen in erneuerbare Energien . Im laufenden Jahr sicherte sich ASTA Energy mehrere neue Langzeitverträge mit namhaften Unternehmen wie Siemens Energy und Andritz. Erst Anfang November schloss der Konzern mit der Virginia Transformer Corporation, einem der führenden nordamerikanischen Hersteller von Leistungstransformatoren, den ersten Langzeitvertrag für den US-Markt ab.

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OED (dpa-AFX)