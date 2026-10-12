Warner Bros. Discovery Aktie

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WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

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Nach Übernahme 12.10.2026 07:29:00

Aktie im Blick: Medienmanager Gerhard Zeiler zieht sich bei Skydance zurück

Aktie im Blick: Medienmanager Gerhard Zeiler zieht sich bei Skydance zurück

Beim US-Medienkonzern Skydance gibt es Veränderungen beim Personal.

Der 71-jährige österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler, der sich jüngst öffentlich um den SPÖ-Parteivorsitz beworben hatte und damit die Ablöse von Parteichef Andreas Babler befeuerte, verlässt den US-Medienkonzern Skydance, nachdem Paramount diese Woche die Übernahme von Warner um 110 Mrd. Dollar abgeschlossen hat. Zeiler, der von 1994 bis 1998 ORF-Chef war, wechselte 2012 von der RTL-Spitze zu Warner und war dort für das internationale Geschäft zuständig.

Mehrere Medien berichteten über einen Brief Zeilers an seine Mitarbeiter, in dem er sein Ausscheiden ankündigte. Ambitionen auf die SPÖ-Führung äußerte Zeiler zuletzt nicht mehr. Er versicherte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) seine Unterstützung, der Anfang 2027 anstelle von Babler Vizekanzler werden soll.

pro/whl

ISIN US9344231041 WEB https://wbd.com/

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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