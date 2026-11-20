Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|KI-Sorgen kehren zurück
|
20.11.2026 16:28:00
Aktie im Blick: Scout24 bricht ein, nachdem JPMorgan die Debatte um KI-Risiken wieder aufflammen lässt
Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb Marcus Diebel anlässlich einer Abstufung der Scout-Aktien auf "Neutral". Nach der massiven Abwertung infolge der KI-Sorgen, die es bis Ende März gab, hätten zwar einige Anleger zuletzt wieder Mut gefasst. Diebel hat die Erholung, die den Titeln vor zwei Wochen noch ein Hoch seit einem Jahr beschert hatte, allerdings nicht überzeugt.
Seine Anwendungsfälle hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Suchfunktionen biete, die auch direkt auf Makler-Websites zugriffen. Mittelfristig sieht Diebel die Unternehmen der Branche deshalb zunehmend unter Druck - zunächst durch den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Maklerverhandlungen, letztlich aber auch durch mögliche Inserat- und Nutzereinbußen.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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