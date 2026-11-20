Der Kurs des Portalbetreibers sackt im XETRA-Handel um 6,15 Prozent auf 82,40 Euro ab und rutscht dabei unter die 21-Tage-Linie - erstmals seit Anfang Oktober, als eine zwischenzeitliche Erholungsrally begonnen hatte. Diese ist Anfang November schon beendet worden.

Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb Marcus Diebel anlässlich einer Abstufung der Scout-Aktien auf "Neutral". Nach der massiven Abwertung infolge der KI-Sorgen, die es bis Ende März gab, hätten zwar einige Anleger zuletzt wieder Mut gefasst. Diebel hat die Erholung, die den Titeln vor zwei Wochen noch ein Hoch seit einem Jahr beschert hatte, allerdings nicht überzeugt.

Seine Anwendungsfälle hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Suchfunktionen biete, die auch direkt auf Makler-Websites zugriffen. Mittelfristig sieht Diebel die Unternehmen der Branche deshalb zunehmend unter Druck - zunächst durch den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Maklerverhandlungen, letztlich aber auch durch mögliche Inserat- und Nutzereinbußen.

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FRANKFURT (dpa-AFX)