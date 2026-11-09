SpaceX Aktie

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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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Politik und Lockup im Fokus 09.11.2026 10:58:00

Aktie im Blick: SpaceX fällt zeitweise unter den Ausgabepreis, Binance-Chef bleibt bullish

Aktie im Blick: SpaceX fällt zeitweise unter den Ausgabepreis, Binance-Chef bleibt bullish

Nach den US-Midterms ist die SpaceX-Aktie erneut zeitweise unter ihren Ausgabepreis gerutscht. Im Dezember steht schon die nächste Bewährungsprobe an.

  • Wahlsiege der Demokraten in Texas bedrohen den Rechenzentrumsausbau
  • Gewinn und Investitionen zeichnen ein gemischtes Bild
  • Analysten sehen viel Luft, doch im Dezember endet die letzte Sperrfrist

Die SpaceX-Aktie ist nach den US-Midterms zeitweise unter ihren Ausgabepreis gerutscht. Am Freitag schloss sie an der NASDAQ mit einem Plus von 8,6 Prozent bei 134,27 US-Dollar. Das lag weiter knapp unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Vorbörslich klettert das Papier am Montag dann um 1,66 Prozent auf 136,50 US-Dollar. Die Frage ist, ob die Sorge um den Rechenzentrumsausbau die Aktie weiter belastet.

Wahlausgang in Texas trifft den Rechenzentrumsausbau

Auslöser war der Ausgang der Wahlen. Die Aktie gab vergangenen Donnerstag weiter nach und setzte damit die Verluste der Vorsitzung fort. Als Grund nennt Reuters die Sorge, Wahlsiege der Demokraten bei den US-Midterms könnten den Ausbau von Rechenzentren bremsen. SpaceX hat seinen Hauptsitz in Texas, wie Tesla. Dort gewannen die Demokraten die Rennen um Senat, Gouverneursamt und Generalstaatsanwaltschaft, während Musk die Republikaner im Wahlkampf finanziell stark unterstützt hatte.

Laut Goldman Sachs dürften Siege der Demokraten auf Staats- und Kommunalebene kurzfristig zu Moratorien für Rechenzentren führen. Betroffen wären demnach etwa 45 Prozent des geplanten Ausbaus der US-Rechenzentrumskapazität. Texas' gewählte Gouverneurin Gina Hinojosa unterstützt laut Motley Fool Moratorien für KI-Rechenzentren.

Für SpaceX ist das mehr als eine Randnotiz, weil das Unternehmen sein Wachstum stark auf Rechenkapazität stützt. Der Kursdruck hängt damit an der Frage, ob aus den Wahlergebnissen tatsächlich Moratorien werden.

SpaceX-Zahlen zeigen die Abhängigkeit von Rechenkunden

Wie sehr das Geschäft am Ausbau hängt, zeigen die Quartalszahlen. Mehr als die Hälfte des Umsatzes im dritten Quartal stammte laut Reuters aus der Vermietung von Rechenkapazität. Wie SpaceX am 20. Oktober mitteilte, stieg der Umsatz auf 14,6 Milliarden US-Dollar, nach 5,6 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar enthält ein sonstiges Ergebnis und eine Steuergutschrift, das Betriebsergebnis lag bei 2,79 Milliarden US-Dollar.

Der operative Gewinn ist damit deutlich kleiner als der Gewinn unter dem Strich. Die Investitionen erreichten im selben Quartal 19,59 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit den Umsatz. Laut Motley Fool machte Anthropic mehr als ein Drittel des Umsatzes aus, und die Verträge mit Rechenkunden sind mit 90 Tagen Frist kündbar.

Hohe Investitionen, ein großer Einzelkunde und kurze Kündigungsfristen machen das Geschäft anfälliger, falls der Ausbau politisch gebremst wird. Genau das macht die Wahlergebnisse für die Aktie relevant.

Ausbauziel und Fusionspläne hängen an der Politik

Musk nannte auf der Ergebniskonferenz am 20. Oktober das Ziel, bis Ende 2027 zehn Gigawatt Rechenkapazität ans Netz zu bringen. Ende September 2026 lag die Kapazität laut SpaceX bei 1,7 Gigawatt. Dan Ives von Yorkville erwartet, das Wachstum beim Rechenzentrumsausbau lasse bis 2028 deutlich nach. Zudem sagt er, die Fusion von SpaceX und Tesla werde weiter erwartet, habe aber nun einen deutlich härteren regulatorischen Weg.

Musk sagte im Oktober, Sonderausschüsse beider Unternehmen prüften eine Fusion. BigGo Finance hält dagegen, strengere Regeln für Rechenzentren am Boden könnten SpaceX langfristig nützen, dessen Ziel Rechenkapazität im Orbit sei; diese Technik sei aber Jahre von kommerziellem Maßstab entfernt.

Die Politik berührt damit zwei Hebel zugleich: das Ausbauziel und die mögliche Fusion mit Tesla. Die Orbit-Idee hilft der Aktie wegen des langen Zeithorizonts kurzfristig kaum.

Analysten sehen Kursziele weit über dem Schlusskurs

Das Analystenbild bleibt positiv. Der Konsens lautet Strong Buy, 28 von 34 Analysten stufen die Aktie mit Buy ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 253,57 US-Dollar und damit gut 88 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Selbst die Untergrenze der Kurszielspanne liegt über dem Schlusskurs.

Barclays hob das Kursziel in einer Studie von Analyst Anthony Valentini am 22. Oktober von 254 auf 300 US-Dollar an, die Einstufung lautet Buy. Zwischen Kurs und Zielmarken liegt damit eine große Lücke.

Ob sich diese Lücke schließt, hängt auch am Angebot: Am 8. Dezember werden die letzten noch gesperrten SpaceX-Aktien frei, nachdem die Haltefristen für Insider und frühe Investoren seit August in mehreren Wellen ausgelaufen sind. Ein solcher Stichtag kann zusätzliches Angebot auf den Markt bringen. Die erste große Freigabe hat die Aktie allerdings nicht belastet: Als am 6. August mehr als 911 Millionen Insider-Aktien frei wurden, stieg das Papier an der NASDAQ um mehr als sechs Prozent auf knapp 115 US-Dollar. Verkaufsdruck von einem der großen Altaktionäre wies Binance-Gründer Changpeng Zhao Ende Oktober zurück: Seine Börse hält laut BeInCrypto SpaceX-Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, Verkaufspläne dementierte er und nannte SpaceX eine der besten Aktien zum Halten auf lange Sicht.

Für die Aktie zählt nun, ob sie sich dauerhaft über den Ausgabepreis zurückarbeitet und ob aus den Wahlergebnissen in Texas konkrete Moratorien für Rechenzentren werden. Daran entscheidet sich, ob die Sorge Bestand hat oder die starken Quartalszahlen wieder stärker wiegen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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