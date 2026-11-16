Aktie im Blick: Wer führt NVIDIA künftig? US-Finanzminister dringt auf Wechsel von außerhalb - Huang offenbar mit Rückkehrplänen

Der Verwaltungsrat müsse sich außerhalb des Unternehmens nach einem neuen Chef umsehen, sagte Bessent dem US-Sender Fox News. Angesichts dessen, was innerhalb des Konzerns geschehen sei, brauche NVIDIA einen "radikalen Umbruch".

Zugleich verlangte Bessent innerhalb der nächsten zehn Tage Antworten vom Verwaltungsrat und den externen Anwälten des Unternehmens zur Einhaltung der US-Exportbeschränkungen. Er stellte die Frage, ob NVIDIA mutmaßlich illegale Chipverkäufe vorangetrieben habe, um Umsätze und Gewinne zu steigern. Es müsse geklärt werden, ob das Unternehmen Warnsignale bei verdächtigen Scheinfirmen ignoriert habe und wer davon gewusst habe - einfache Mitarbeiter, die mittlere Führungsebene oder die Konzernspitze.

Neue Gesetze zur Verschärfung der Exportkontrollen hält Bessent nicht für nötig. Es gebe bereits alle nötigen Regeln, sie müssten nur durchgesetzt werden.

Megaspeed weist Vorwürfe zurück

Huang war am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Beziehungen zurückgetreten. Besonders brisant ist seine Verbindung zu der Geschäftsfrau Alice Huang, die US-Geheimdienste verdächtigen, für China zu spionieren. Sie war für das Unternehmen Megaspeed in Singapur tätig, gegen das wegen mutmaßlicher Verstöße gegen US-Exportbeschränkungen ermittelt wird. Dabei geht es um den Verdacht, dass leistungsstarke NVIDIA-Chips trotz amerikanischer Beschränkungen nach China gelangten.

Megaspeed teilte US-Medien am Sonntag mit, Alice Huang habe das Unternehmen bereits im August 2025 verlassen und spiele dort keine Rolle mehr. Die Firma wies Vorwürfe gegen ihre Geschäftspraktiken zurück und erklärte, externe Anwälte mit einer internen Untersuchung beauftragt zu haben. Ob Megaspeed tatsächlich gegen US-Exportbeschränkungen verstieß, ist bislang ungeklärt. China weist die Spionagevorwürfe zurück.

Druck auf Handelsminister Lutnick wächst

Die Affäre erhöht zugleich den Druck auf US-Handelsminister Howard Lutnick. Bessent hatte bereits am Freitag erklärt, dass mehrere US-Ministerien die Aufnahme Megaspeeds auf eine Export-Sanktionsliste befürwortet hätten. Das dafür zuständige Handelsministerium habe jedoch nicht gehandelt. Der demokratische Senator Chris Van Hollen, der ranghöchste Demokrat im für die Finanzierung des Handelsministeriums zuständigen Senatsunterausschuss, forderte am Sonntag ausdrücklich Lutnicks Entlassung.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Recherchen, dass einige Berater von Präsident Donald Trump inzwischen über eine mögliche Entlassung Lutnicks diskutierten. Dem Bericht zufolge hatte Lutnick Huang geholfen, an einem exklusiven Spendendinner für Trump-Unterstützer in Mar-a-Lago teilzunehmen, bei dem Huang gegen geplante Exportbeschränkungen argumentiert habe. Zudem habe NVIDIA im Oktober vergangenen Jahres 25 Millionen Dollar für Trumps Ballsaalprojekt am Weißen Haus gespendet, ohne auf der veröffentlichten Spenderliste aufzutauchen.

Die "New York Times" berichtete nach eigenen Recherchen, Lutnick habe sich für weniger strenge Exportvorschriften für Rechenzentren im Ausland eingesetzt, deren Rechenleistung chinesische Unternehmen auch aus der Ferne nutzen können. Einige Betreiber solcher Rechenzentren unterhielten demnach Geschäftsbeziehungen zu seiner früheren Investmentbank Cantor Fitzgerald, die inzwischen von seinen Söhnen geführt wird. Belege dafür, dass diese Geschäftsbeziehungen Lutnicks politische Entscheidungen beeinflussten, gebe es laut der Zeitung nicht. Das Handelsministerium erklärte, Lutnick halte sich an seine Ethikvereinbarungen.

Huang spricht mit Verbündeten über mögliche Rückkehr an NVIDIA-Spitze

Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen NVIDIA-Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen. Einer seiner Verbündeten sagte der Zeitung, sie seien gerade dabei, einen "Krisenraum" aus Silicon-Valley-Figuren zusammenzustellen, um Druck auf den NVIDIA-Verwaltungsrat auszuüben. Man wolle auch versuchen, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu gewinnen. Huang unterstütze die Anstrengungen, hieß es. Von NVIDIA gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht.

In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als NVIDIA-Chef befürwortet. Auch die NVIDIA-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus.

Ein Versuch, die Rückendeckung der US-Regierung für eine Rückkehr Huangs an die NVIDIA-Spitze zu gewinnen, dürfte allerdings auf scharfen Widerstand von Finanzminister Scott Bessent stoßen. Dieser forderte am Sonntag sogar, dass der Chefposten mit jemandem von außerhalb des Unternehmens besetzt werden müsse. Bessent verweist auf den Schmuggel moderner NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Exportverboten. Firmen etwa in Singapur und Malaysia stehen in Verdacht, angeblich für den eigenen Gebrauch gekaufte NVIDIA-Technik nach China weitergereicht zu haben.

Mehrere Affären

Der 63-jährige Jensen Huang, der seit der Gründung von NVIDIA vor mehr als 30 Jahren an der Spitze der Chipfirma stand, war am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären zurückgetreten. Eine davon war Medienberichten zufolge mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von NVIDIA. Verwaltungsräte von US-Unternehmen haben üblicherweise eine sehr niedrige Toleranzschwelle bei solchen Beziehungen, über die schon mehrere Konzernlenker stolperten.

Die andere Affäre soll Huang Medienberichten zufolge mit einer aus China stammenden Frau gehabt haben, die von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Sie hatte zudem in führender Position für die Firma Megaspeed gearbeitet, die nach Erkenntnissen von Behörden in dieser Zeit NVIDIA-Chips nach China weitergeschickt haben könnte.

Bessent betonte im TV-Sender Fox News am Sonntag, er wolle von NVIDIA binnen zehn Tagen Antworten dazu, ob bei NVIDIA unerlaubte Verkäufe toleriert worden seien, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären.

WASHINGTON / SANTA CLARA (dpa-AFX)