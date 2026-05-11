AKTIE IM FOKUS 2: Adesso drehen ins Minus

(neu: Kurs aktualisiert und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adesso-Aktien (adesso SE) haben am Montag nur kurzzeitig von Quartalszahlen profitiert. Der Kurs rutschte nach anfänglichen Gewinnen auf Xetra rasch ins Minus und verlor zuletzt 3,6 Prozent auf 56,60 Euro.

Damit setzte sich die Konsolidierung der vergangenen Wochen rund um die Marke von 60 Euro fort.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von "guten Zahlen zum ersten Quartal". Er verwies allerdings darauf, dass wegen eines intensiven Wettbewerbs und "typischer Start-up-Effekte zum Jahresbeginn" die Auslastung der Kapazitäten im ersten Quartal geringer gewesen sei.

Zudem schränke das Segment IT Solutions die Profitabilität des IT-Dienstleisters./bek/zb