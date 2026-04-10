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10.04.2026 10:34:38
AKTIE IM FOKUS 2: Adidas erholt nach positivem Citi-Ausblick - Auch Puma stark
(neu: Kurs und Puma ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am Freitag von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten im frühen Handel um anderthalb Prozent auf 139,10 Euro und gehörten damit im ruhigen Markt zu den Favoriten im Dax. Bei 140 Euro wartet charttechnischer Widerstand.
Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es am Freitag zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. Adidas-Aktien liegen im bisherigen Jahresverlauf noch rund 18 Prozent im Minus.
Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als starken Umsatztreiber.
Die Aktien von Puma (PUMA SE) erklommen im MDax mit 3,7 Prozent Plus auf 25,22 Euro sogar das höchste Niveau seit Ende Januar. Damit liegen sie in diesem Jahr mit 13 Prozent im Plus. Sie befinden sich nach dem Kursrutsch seit 2021 seit einem Jahr in einer zähen Bodenbildung.
Bei Puma stockte Monique Pollard ihr Kursziel zwar auf 25 Euro auf, blieb allerdings mit "Neutral" an der Seitenlinie. Anders als bei Adidas rechnet sie damit, dass die Umsätze im ersten Quartal quer über alle Regionen gesunken sind./ag/bek/jha/
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