AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 16:31:38

AKTIE IM FOKUS 2: Aixtron auf Hoch seit Januar 2001 - Bofa mit hohem Kursziel

(neu: Kurse)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten des globalen Halbleiterbooms haben die Aixtron (AIXTRON SE)-Aktien am Mittwoch ihr 25-Jahreshoch überboten. Vor einigen Tagen schon fielen die Titel des Branchenausrüsters mit einem Hoch seit Mai 2001 auf, nun toppten sie dieses noch mit dem höchsten Niveau seit Januar 2001.

Bis zum Mittwochnachmittag konnten die Aktien ihr Tagesplus auf 6,6 Prozent steigern. Sie hoben sich damit positiv ab von Infineon als weiterem deutschen Branchenwert, bei dem Gewinnmitnahmen dazu führten, dass die Aktien zuletzt mit fast einem Prozent von ihrem Hoch seit dem Jahr 2000 zurückkamen. Bei Aixtron nimmt die Rally weiter ihren Lauf: 2026 hat sich der Kurs schon mehr als verdreifacht.

Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte bei Aixtron der Bank-of-America-Analyst Oliver Wong mit seinem Kursziel von 72 Euro. Damit signalisiert der Experte trotz des Kurssprungs noch Potenzial von rund 28 Prozent. Das Rekordhoch hatte 2000 zu Zeiten der Dotcom-Hausse bei 89,50 Euro gelegen.

"Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory. Neben der anhaltend starken Nachfrage nach Maschinen im Bereich der Optoelektronik geht er davon aus, dass der Megatrend das Umsatzwachstum beschleunigen wird. Er passte seine Schätzungen bis 2028 um jährlich bis zu 13 Prozent nach oben an. Für den operativen Gewinn (Ebitda) steigen seine Erwartungen sogar um bis zu 25 Prozent.

An der US-Börse Nasdaq war die Halbleiterrally in den vergangenen Tagen auch weiter gegangen, nachdem es Mitte Mai einige Tage Pause gegeben hatte. Am Vortag waren dort die Aktien von Micron (Micron Technology) und Marvell Technology kräftig gestiegen wegen optimistischer Analystenkommentare. Micron war dabei in die Riege der Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar aufgestiegen - genauso wie zur Wochenmitte dann der südkoreanische Konzern SK hynix. Auch in Asien war zuletzt die Halbleiterrally weiter gegangen./tih/men/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
19.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 AIXTRON Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 58,84 2,58% AIXTRON SE
Infineon AG 79,28 3,14% Infineon AG
Micron Technology Inc. 796,30 0,35% Micron Technology Inc.
SK hynix Inc. 2 243 000,00 9,31% SK hynix Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 674,73 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen