AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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27.05.2026 16:31:38
AKTIE IM FOKUS 2: Aixtron auf Hoch seit Januar 2001 - Bofa mit hohem Kursziel
(neu: Kurse)
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten des globalen Halbleiterbooms haben die Aixtron (AIXTRON SE)-Aktien am Mittwoch ihr 25-Jahreshoch überboten. Vor einigen Tagen schon fielen die Titel des Branchenausrüsters mit einem Hoch seit Mai 2001 auf, nun toppten sie dieses noch mit dem höchsten Niveau seit Januar 2001.
Bis zum Mittwochnachmittag konnten die Aktien ihr Tagesplus auf 6,6 Prozent steigern. Sie hoben sich damit positiv ab von Infineon als weiterem deutschen Branchenwert, bei dem Gewinnmitnahmen dazu führten, dass die Aktien zuletzt mit fast einem Prozent von ihrem Hoch seit dem Jahr 2000 zurückkamen. Bei Aixtron nimmt die Rally weiter ihren Lauf: 2026 hat sich der Kurs schon mehr als verdreifacht.
Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte bei Aixtron der Bank-of-America-Analyst Oliver Wong mit seinem Kursziel von 72 Euro. Damit signalisiert der Experte trotz des Kurssprungs noch Potenzial von rund 28 Prozent. Das Rekordhoch hatte 2000 zu Zeiten der Dotcom-Hausse bei 89,50 Euro gelegen.
"Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory. Neben der anhaltend starken Nachfrage nach Maschinen im Bereich der Optoelektronik geht er davon aus, dass der Megatrend das Umsatzwachstum beschleunigen wird. Er passte seine Schätzungen bis 2028 um jährlich bis zu 13 Prozent nach oben an. Für den operativen Gewinn (Ebitda) steigen seine Erwartungen sogar um bis zu 25 Prozent.
An der US-Börse Nasdaq war die Halbleiterrally in den vergangenen Tagen auch weiter gegangen, nachdem es Mitte Mai einige Tage Pause gegeben hatte. Am Vortag waren dort die Aktien von Micron (Micron Technology) und Marvell Technology kräftig gestiegen wegen optimistischer Analystenkommentare. Micron war dabei in die Riege der Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar aufgestiegen - genauso wie zur Wochenmitte dann der südkoreanische Konzern SK hynix. Auch in Asien war zuletzt die Halbleiterrally weiter gegangen./tih/men/jha/
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Aktien in diesem Artikel
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|58,84
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|Infineon AG
|79,28
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|Micron Technology Inc.
|796,30
|0,35%
|SK hynix Inc.
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Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
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