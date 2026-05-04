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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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04.05.2026 10:58:38

AKTIE IM FOKUS 2: Aixtron setzen Rally fort - Barclays stuft ab, Citi hebt Ziel

(Kurs aktualisiert, mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aixtron (AIXTRON SE) haben ihre Kursrally am Montag fortgesetzt. Mit 49,94 Euro erreichten die Papiere des Zulieferers der Halbleiterbranche einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2001. 2026 haben sie damit nun gut 188 Prozent hinzugewonnen.

Dabei tun sich Experten durchaus schwer mit der Prognose des weiteren Verlaufs. Während Simon Coles von Barclays die Aktien nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober nun auf "Equal Weight" abstufte, sieht Andrew Gardiner von der Citigroup noch Luft bis 55 Euro und bleibt bei "Buy".

Einig sind sich aber beide in ihrem Lob für die Dynamik im Optoelektronik-Geschäft. Gardiner hob nicht nur seine Ergebnisprognosen an, sondern auch den Bewertungsmaßstab im Einklang mit den jüngsten Branchenzuwächsen. Das Vertrauen der Anleger sei klar gestiegen.

Auch Coles stockte sein Kursziel deutlich auf - allerdings nur auf bereits klar übertroffene 39 Euro./ag/ajx/mis

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07:07 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
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