AKTIE IM FOKUS 2: Analysten geben Erholungsrally von Energiekontor weiter Schub

(Neu: mehr Analystenstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Höhere Kursziele von Analysten haben die Kursrally von Energiekontor am Montag weiter befeuert. Die Papiere des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks steuerten mit plus 9 Prozent auf ihre 100-Tage-Linie zu. Nach dem schwachen Jahresstart erholten sie sich in vier Handelstagen inzwischen um fast 22 Prozent auf 72,80 Euro - das höchste Niveau seit Mitte Februar.

Analyst Jan Bauer von Warburg stockte sein Kursziel auf 135 Euro auf und traut den Aktien damit einen Rekord zu. Der bisherige Höchststand hatte im August 2022 knapp über 102 Euro gelegen. Der gute Geschäftsbericht signalisiere vielversprechende Wachstumsaussichten, lobte Bauer.

Sein Kollege Simon Jouck von Hauck & Aufhäuser folgt mit seinem Ziel von 134 Euro dicht dahinter und auch Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler ist mit seinem Kursziel von 121 Euro optimistisch. Er rechnet mit einer Fortsetzung des zweistelligen Wachstums./ag/mis