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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.04.2026 12:18:38

AKTIE IM FOKUS 2: Anleger feiern Zahlen und Prognoseanhebung von Aixtron

(Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, historische Kurseinordnung, Kursentwicklung weiterer Unternehmen, weitere Expertenstimme.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorläufige Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung haben Aixtron (AIXTRON SE) am Mittwoch einen Kurssprung beschert. Nach Gewinnen von bis zu 15 Prozent auf ein Hoch seit dem Jahr 2001 behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 13,6 Prozent auf 39,95 Euro. Das reichte aber immer noch locker für den ersten Platz im MDAX.

Die Gewinnmitnahmen der vergangenen zwei Tage machten die Titel damit mehr als wett. Mit einem Anstieg um gut 130 Prozent im bisherigen Jahresverlauf liegt der Chipindustrie-Ausrüster auch für diesen Zeitraum im Index der mittelgroßen Börsenunternehmen ganz vorn.

Dass Aixtron aufgrund der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal die Jahresziele anhob, wurde am Markt positiv aufgenommen. Citigroup-Experte Andrew Gardiner war schon vorab davon ausgegangen, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen. Auch Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan hatte mit einer positiven Reaktion der Aktien gerechnet.

Skeptischere Erwartungen bewahrheiteten sich erst einmal nicht. UBS-Expertin Madeleine Jenkins hatte zu bedenken gegeben, dass sich die Kursgewinne nach dem zuletzt guten Lauf in Grenzen halten könnten, während Veysel Taze vom Bankhaus Metzler das Potenzial des Optoelektronik-Bereichs weitgehend eingepreist sieht. Und ein Händler hatte davor gewarnt, dass sich die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick im Tagesverlauf als nicht ausreichend erweisen könnten, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren. In diesem Fall seien weitere Gewinnmitnahmen möglich.

Solche hatte es am Montag und Dienstag gegeben, auch weil die Investmentbank Oddo BHF ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Begründet hatte Analyst Martin Marandon-Carlhian seine Neubewertung damit, dass die Aktien bereits einen sehr guten Geschäftsverlauf bis 2027 einpreisten.

Dass der Markt gute Zahlen und den angehobenen Jahresausblick von Branchenprimus ASML (ASML NV) erst nach Anlaufschwierigkeiten mit überschaubaren Kursgewinnen honorierte, ließ die Aixtron-Anleger am Mittwoch kalt. Im Einklang mit Aixtron legten die Aktien des Halbleiterzulieferers Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), des Tech-Unternehmens PVA TePla und des Chipkonzerns Infineon um bis zu 4,4 Prozent zu./gl/lew/nas

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13.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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