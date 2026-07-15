Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.07.2026 22:18:38
AKTIE IM FOKUS 2: Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone
(neu: Schlusskurs)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Mittwoch nach guten Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum iPhone-Absatz ein Rekordhoch erklommen. Die Papiere des Technologiekonzerns kletterten im Tageshoch um 4,4 Prozent auf die Bestmarke von 328,73 US-Dollar. Zu Börsenschluss notierte sie 4,0 Prozent höher bei 327,50 Dollar und bauten damit ihren Gewinn in diesem Jahr auf knapp 20 Prozent aus.
Apple erhielt die lang erwartete staatliche Genehmigung zur Einführung der KI-Plattform Apple Intelligence in China. Dies könne dem Unternehmen auf dem weltweit am härtesten umkämpften Smartphone-Markt einen Schub verleihen und schließe eine der zentralen Lücken in der KI-Strategie von Apple, die von Analysten bemängelt worden sei, hieß es am Markt.
Zudem verbuchte Apple mit dem iPhone im zweiten Quartal einen Rekordumsatzanteil von 20 Prozent am globalen Smartphone-Markt, obwohl die gesamten Auslieferungen der Branche aufgrund einer gravierenden Speicherknappheit auf den niedrigsten Stand seit 2013 fielen./edh/he/err
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